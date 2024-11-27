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Gaziantep FK Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık'ta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman 1,5 saat sürdü ve teknik direktör Selçuk İnan'nın gözetiminde farklı çalışmalar yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla sürdü. İdman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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