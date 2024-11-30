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Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sürdürüyor. Takım, antrenmanlarda geçiş organizasyonları ve taktik çalışmaları yapıyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular geçiş organizasyonları ve taktik çalıştı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a giderek 2 Aralık Pazartesi günü oynayacağı maç öncesi kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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