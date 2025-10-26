Haberler

Gaziantep FK, Fenerbahçe İle Karşılaşacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Kırmızı-siyahlılar, ligde son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve 17 puanla 4. sırada yer alıyor.

Gaziantep Fk'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


