Gaziantep FK, FC Prishtina'yı 1-0 yenerek hazırlık maçını kazandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosova takımlarından FC Prishtina ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan Maxim'in attığı golle Gaziantep FK galip geldi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Kosova takımlarından FC Prishtina'yı 1-0 yendi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, tesis sahasında Kosova takımlarından FC Prishtina ile hazırlık maçında karşılaştı.
Teknik direktör Selçuk İnan takımı Dioudis, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Furkan, Daubın, Maxim, Eren, Mustafa ve İlker Karakaş 11'i ile sahaya sürdü.
Gaziantep FK, 38. dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan Maxim'in attığı tek golle müsabakayı 1-0 kazandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.