Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maxi'nin penaltı golü ile açılışı yapan Gaziantep, Kozlowski'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Ugrekhelidze, Balkovec (Dk. 81 Çağtay Kurukalıp), Johnson, Doh, Tiago Çukur (Dk. 46 Camacho), Berkay Özcan (Dk. 81 Ahmet Sivri), Larsson (Dk. 66 Serginho), Gray (Dk. 46 Fofana)

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Perez, Arda Kızıldağ (Dk. 67 Tayyip Talha Sanuç), Abena (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Camara (Dk. 87 Bacuna), Melih Kabasakal (Dk. 87 N'Diaye), Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo (Dk. 80 Yusuf Kabadayı)

Goller: Dk. 55 Maxim (Penaltıdan), Dk. 69 Kozlowski ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 16 Burak Yılmaz (Teknik direktör), Dk. 29 Camara ve Arda Kızıldağ, Dk. 44 Maxim ( Gaziantep Fk ), Dk. 21 Ugrekhelidze, Dk. 90+12 Çağtay Kurukalıp (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

46. dakikada Doh'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda top yandan auta çıktı.

52. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Camara, Muhammed Kadıoğlu ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi: 0-1.

69. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Lungoyi, pasını kale önündeki Kozlowski'ye çıkardı. Polonyalı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

90+3. dakikada Bacuna'nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.

90+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fofana, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Burak'ı geçen meşin yuvarlak arka direkteki Camacho'ya geldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu meşin yuvarlak hemen önünde sırtı dönük durumdaki Perez'in ensesinden dönünce ev sahibi ekip önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Pozisyonda savunma topu uzaklaştırsa da Video Yardımcı Hakem (VAR), pozisyonu inceleme uyarısında bulundu.

90+7. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Yaşanan pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Uğurcan Çakır, Perez'den dönen topu uzaklaştırma sırasında Tayyip Talha'nın Serginho'ya faul yaptığını belirleyerek penaltı kararı verdi. 90+8'inci dakikada penaltıyı kullanan Fofana, meşin yuvarlağı yan direğe nişanlayarak farkı 1'e indirme şansını kullanamadı.

Mücadele, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
