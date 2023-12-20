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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara başladı.

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışan futbolcular da bulunuyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Son oynanan Yukatel Adana Demirspor karşısında forma giyen futbolcular ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıkları sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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