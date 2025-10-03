Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik antrenmanı ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.