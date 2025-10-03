Haberler

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik antrenmanı ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.