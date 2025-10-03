Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik antrenmanı ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor