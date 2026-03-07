Haberler

Gaziantep FK, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maç, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 29 puanla 9. sırada yer alıyor ve bazı oyuncuları sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ligdeki 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 29 puanla 9. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisinde tedavisine devam edilen Mbakata ve Draguş, bu maçta forma giyemeyecek.

Melih Kabasakal, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç bu maçta kart görmesi durumunda gelecek hafta Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki takımın maçları

Gaziantep FK, daha önce 9 kez karşılaştığı rakibine 4 kez üstünlük kurdu, 3 kez kaybetti, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda 18 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan Gaziantep ekibi, rakibiyle oynadığı son 3 maçta da galip geldi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı