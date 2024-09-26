Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idman, çeşitli çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Gaziantep ekibi, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.