Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor