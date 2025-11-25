Haberler

Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor. İdman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip, ikas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

