Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Ligde son oynanan Zecorner Kayserispor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.