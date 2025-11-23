Haberler

Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Antrenman 1 saat 10 dakika sürdü ve futbolcular çeşitli çalışmalarla kondisyonlarını artırdı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Ligde son oynanan Zecorner Kayserispor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
