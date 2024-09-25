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Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi antrenmanlarına bir günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular özel rejenerasyon programları ve çift kale maç ile hazırlandı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Ligde son oynanan Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Tedavileri devam eden Daubin ve Mustafa Eskihellaç takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdü, sakatlığı süren Bitok ise idmana katılmadı.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Yerel Haberler Gaziantep FK Selçuk İnan Eyüpspor Futbol Yaşam Spor

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