Gaziantep FK, Eyüpspor'a Kaybederek İnişli Çıkışlı Grafiğini Sürdürüyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 yenilerek ligin üst sıralarındaki yerini koruma çabasında zorlanıyor. İstikrarsız bir performans sergileyen takım, bir önceki hafta Kayserispor karşısında elde ettiği galibiyetle umutlansa da bu hafta yeniden puan kaybı yaşadı.

Gaziantep ekibi, ligin 9. haftasında taraftarı önünde Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra iç sahada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi.

Bu mağlubiyetin ardından istikrarsız bir performans ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Üç maçlık galibiyet hasreti, geçen hafta Zecorner Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık skorla sona erdi ancak Güneydoğu temsilcisi, bu kez ağırladığı ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilerek yeniden puan kaybetti.

Ligde 22 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada yer alan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 22 gol gördü.

Gaziantep FK, ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
