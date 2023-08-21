Servet Çetin: "Bizim için iyi bir galibiyet oldu"

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, 3-1 galip bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için iyi bir galibiyet oldu" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sivasspor, zorlu maçı Saiz, Rodrigues ve Caner'in attığı gollerle 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Servet Çetin, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Sıcak havada güzel mücadele ettiler. Gerçekten sıcakta işleri çok zordu. İki takım da iyi mücadele etti. Aslında zor maç olacağını biliyorduk ancak hafta içi iyi çalıştık. Gaziantep FK'yı iyi analiz ettik. Nasıl atak yapılacağını, nasıl çıkılacağını oyuncularımıza çalışarak, fazlasıyla gösterdik. İlk yarı istediğimiz gibi oldu. Hem geriden oyun başlangıcı ile olsun hem de ilerideki oyuncuları topla buluşturma noktasında istediklerimizi yaptık. Güzel de bir gol attık. İkinci yarının 15-20 dakikası Gaziantep FK baskı kurdu. Devre arası soyunma odasında oyuncularımıza ileride baskı kuracağımızı söyledik. Oyuncularımıza rakibi karşılayacağız dememe rağmen skorun verdiği etkiden dolayı biraz geriye gömüldük. Bu gömülmeye rağmen de arada buluşturduğumuz oyuncularla tehlikeler oluşturduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok çalışıyoruz. İnşallah bunun da karşılığını alırız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP