Gaziantep FK, Efeler 09 Spor maçının hazırlıklarını tamamladı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 ile başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Spor