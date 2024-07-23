Gaziantep FK, Düzce'de kampa girdi
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Düzce'de bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde kampa girdi. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çift antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
Mutlu YUCA / DÜZCE, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Düzce'de Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde kampa girdi.
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bolu'nun Gerede ilçesindeki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Gaziantep FK, üçüncü etap kamp çalışmalarına başladı. Düzce'de Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde kampa giren kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Gaziantep FK, ilk antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman geniş alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmalarıyla sona erdi. Kırmızı siyahlı ekibin yeni transferleri Kacper Kozlowski ve Cyril Mandouki takımla beraber ilk antrenmanlarına katıldı.