Gaziantep FK, futbolcu Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı
AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Doğan Erdoğan ile yolların ayrıldığını bildirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Doğan Erdoğan ile yolların ayrıldığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.
Açıklamada,"Doğan Erdoğan'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." denildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor