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Gaziantep FK, Deian Sorescu'yu renklerine bağladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Romanya Milli Takımı oyuncusu olan Sorescu, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Rakow'un formasını giyen Romanya Milli Takımı oyuncusu 26 yaşındaki Deian Sorescu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Rumen futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Deian Sorescu'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Spor

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