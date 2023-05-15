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Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı

Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı

Spor Haberleri

Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı.

Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün genel kurulu, 30 Mayıs Salı günü saat 14.00'de Gaziantep Futbol Kulübü tesislerimizde yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

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