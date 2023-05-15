Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı
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Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı.
Gaziantep FK'de seçimli olağan genel kurul kararı alındı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün genel kurulu, 30 Mayıs Salı günü saat 14.00'de Gaziantep Futbol Kulübü tesislerimizde yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor