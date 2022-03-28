Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, ayak tenisi turnuvasıyla son buldu.

Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı.

Yarın izin yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title