Gaziantep FK'de başkan Akınal ve teknik ekip lise öğrencileriyle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Cevdet Akınal, teknik direktör Erol Bulut ve futbolculardan Furkan Soyalp ile Doğan Erdoğan lise öğrencileriyle buluştu.

Cevdet Akınal, Ayten-Kemal Akınal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, futbolda taraftarın önemli yeri olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaştıkları Galatasaray maçında muhteşem taraftar desteğiyle karşılaştıklarını vurgulayan Akınal, şunları kaydetti:

"El ele verdiğimizde neler başardığımızı gördük. Ben Gaziantep şehrine hizmet edebilmek adına bu görevi üstlendim ve bu şehirde yaşayan herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. Sizleri mutlu edebilmek, genç nesillerimizi sporla bütünleştirebilmek adına mesai harcıyoruz. İnşallah burada olan herkesi tribünlerde de göreceğimize inanıyorum. Belirlediğimiz okullardaki başarılı öğrencilere yönelik gelecek sezondan itibaren projelerimiz olacak. Sizlere de şimdiden mutlulukla belirtmek isterim ki sezon sonunda yüz adet kombineyi okulunuza vereceğiz ve başarılı olan öğrenciler o hafta oynayacağımız maçlarda misafirimiz olacak."

Erol Bulut ise eğitimin önemine dikkati çekerek, gençlerin hayatında ciddi tercihlere imza attığını belirtti.

Hayata sadece futbolcu yönüyle bakmadığını bildiren Bulut, "Doğru eğitim almadan hiçbir türlü başarıyı tam olarak yakalayamıyorsunuz. Bu yaşımızda hala öğrenmeye gelişmeye devam etmek zorundayız. Sizlerde asla okulunuzu ikinci plana atmayın, sporu elbette sevin, önemseyin ama her zaman önceliğiniz eğitiminiz olsun. Buradaki bu coşku bizleri gelecek adına inanın daha da umutlandırıyor. Doğru bireyler olarak her şeyin olduğu gibi takımımızın da kıymetini bilelim. Bundan sonraki süreçte tribünlere sizleri de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Furkan Soyalp da öğrencilerin konfor ortamı aramaktan ziyade konfor ortamından uzaklaşmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sizlerle burada bir araya geldiğimiz andan itibaren kendimizi görmeye başlıyoruz. Bir zamanlar bizlerde sizin yerinizde oturuyorduk. Eminim ileride de sizler buralarda oturacaksınız, belki birlikte antrenman yapacağız, belki çocuğumun tedavisinde doktor olarak karşımıza çıkacaksınız. Sizlere sadece tek bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Her ne isterseniz isteyin, hiçbir zaman vazgeçmeyin. Kendinize konfor alanı yaratmaktan ziyade her zaman koşullarınızı daha da zorlayın. Zorladığınız her şey zihninizi daha taze ve çalışkan hale getirecektir. Bizlere gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı başta eğitimci öğretmenlerimiz olmak üzere hepinize çok teşekkür ederim."

Doğan Erdoğan da hayatının her aşamasında eğitimle karşılaşıldığına değinerek, "Bazen evimizde otururken, bazen antrenman da bazen okuduğumuz birkaç cümlelik bir yazıda. Ama zihnimiz bu öğrenme içgüdüsüne her zaman hazır olmalıdır. Futbolda da böyle, zihniniz sizin ayağınızı yönetir." değerlendirmesinde bulundu.