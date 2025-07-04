Gaziantep FK'de 8 Futbolcuyla Yollar Ayrıldı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 8 futbolcuyla sözleşmelerini feshetti. Kulüpten yapılan açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de, 8 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömürcan Artan ve Berke Gürbüz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyen David Okereke, Bruno Viana, Kenan Kodro, Halil Dervişoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'nın yanı sıra sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile de yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada 8 futbolcuya katkıları için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
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