Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de, 8 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömürcan Artan ve Berke Gürbüz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda kiralık olarak forma giyen David Okereke, Bruno Viana, Kenan Kodro, Halil Dervişoğlu ve Muhammed Gümüşkaya'nın yanı sıra sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile de yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada 8 futbolcuya katkıları için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.