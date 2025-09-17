Gaziantep FK'dan Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nde stoper Myenty Abena, son haftalarda iyi bir performans gösterdiklerini söyleyerek, "Trabzonspor maçını kazanarak yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman öncesi Gaziantep'in Surinamlı 30 yaşındaki stoperi Myenty Abena açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak gösterdiğimiz performans bireysel performansımı da olumlu etkiledi"

Takıma katıldıktan sonra dikkat çeken bir performans göstermesi ile ilgili soruya cevap veren Myenty Abena, "Son zamanlarda takım olarak etkili bir performans gösterdik. Takım olarak bu performansı göstermeseydik bireysel performansımız da bu şekilde olmazdı. O yüzden bu performansı ile takımımı tebrik etmek istiyorum. Buraya alışmamda da takım arkadaşlarımın etkisi çok oldu. Bana çok yardımcı oldular. Özellikle Semih buraya adaptasyonumda çok yardımcı oldu, diğer arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. O yüzden adaptasyon süreci biraz hızlı geçti" dedi.

"Türkiye ligi gerçekten dinamik ve güçlü birlik"

Trendyol Süper Lig ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abena, "Türkiye ligi gerçekten dinamik ve güçlü birlik. Ligde iyi takımlar ve çok iyi oyuncular var. Taraftarlar da gerçekten harika. Hangi stada giderseniz gidin harika bir atmosferle karşılaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçını kazanarak yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz"

Deplasmandaki Trabzonspor maçını kazanarak iyi performansı sürdürmek istediklerini de söyleyen Abena, "Trabzonspor maçı ile ilgili aslında ben pek bir şey söyleyemem. Bu soruya hocanın cevap vermesi lazım. Ama biz oraya maçı kazanmak için gideceğiz. Takımımızın şu an için enerjisi çok iyi, gerçekten çok iyi bir hava yakaladık. Bunu da sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP