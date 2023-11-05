Gaziantep FK'da oyuncu sakatlıkları hakkında açıklama

Gaziantep FK, tedavisi devam eden oyuncularının sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Albian Ajeti, Lazar Markovic, Marko Jevtovic ve Ulaş Zengin'in sakatlıkları ve tedavileri hakkında bilgi verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, tedavisi devam eden oyuncular hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Albian Ajeti'nin son durumu hakkında, "Oyuncumuzun sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisi sağlık ekibimizce devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Efeler 09 ile oynanan maçta sakatlanan Lazar Markovic'in durumu hakkında ise, "Oyuncumuzun bir pozisyonda hissettiği ağrı sonrası, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisi sağlık ekibimizce devam etmektedir." denildi.

Antrenmanda sakatlık yaşayan Marko Jevtovic için ise, "Oyuncumuz, antrenman sırasında bir pozisyon sonrası sakatlanmış olup, yapılan detaylı tetkiklerin ardından sağ alt adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Futbolcu Ulaş Zengin'in sağlık durumunun paylaşıldığı açıklamada, "Oyuncumuzun sağ aşil tendonunun kopması sonucu başarılı bir operasyon geçirmiş olup, tedavisi devam etmektedir." değerlendirilmesinde bulunuldu.