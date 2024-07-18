Gaziantep FK, Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Fransız ön libero Cyril Mandouki'yi transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Mandouki ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ön libero Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Paris FC takımında forma giyen Mandouki ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Mandouki, futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Cyril Mandouki'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.