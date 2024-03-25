Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta-şut ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Max Gradel (Fildişi Sahilleri), Denis Dragus, Florin Nita ve Deian Sorescu (Romanya) ile Janio Bikel (Gine-Bissau) katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.