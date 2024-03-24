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Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanda geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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