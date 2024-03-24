Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanda geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.