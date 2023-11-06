Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Margarit, "Oyuncularım adına bugün çok mutluyum. Futbolcularımız kazanma adına güçlerini sahaya yansıttılar. Taraftarlarımız da tribünlerden bize kazanmamız adına güçlü destek verdiler, onlara teşekkür ediyoruz. Gelecek haftalarda da kazanma adına aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

İLHAN PALUT: TALİHSİZ PENALTI POZİSYONU BİZE PAHALI BİR TECRÜBE YAŞATTI

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmada talihsiz bir gol yediklerini ve toparlayamadıklarını belirterek, "Oyuncular istediklerimi sahaya koydu. İlk yarı ve ikinci yarının belli bir dönemi oyuncularımız elinden geleni yaptı. Maçın son 20 dakikasında ise beklediğimiz enerji sahada yoktu. Maç kontrolümüze geçerken talihsiz penaltı pozisyonu bize pahalı bir tecrübe yaşattı. Değişik, çok görmediğimiz bir penaltı oldu. Golü yedikten sonra maç boyunca oyunu çevirmeye çalıştık ama başarılı olamadık" diye konuştu.