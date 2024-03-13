Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman 5'e 2 çalışmalarının ardından dayanıklılık testiyle son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.