Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçının ardından - Haberler

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Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçının ardından

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son maçlarından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son maçlarından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının gösterdiği performans ve istekten memnun olduğunu söyledi.

İç sahada 40 puan topladıklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Ligin son maçını oynadık. Galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Gösterilen performans, istek ve arzu güzeldi. Galibiyet uzun bir aradan sonra iyi geldi. Ligimizde bu sezon evimizde 40 puan topladık. Maalesef bunu deplasmanda gösteremedik. Hatalarımı görerek, seneye inşallah bu hataları yapmayız. Herkesin bu hatalardan ders çıkarması lazım. Bunları kendi içimizde eksisiyle artısıyla konuşacağız. Rizespor'a geçmiş olsun diyorum. 19 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız."

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Rizespor, Spor, Haberler

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