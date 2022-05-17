Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 20 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 20 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmaları yaptığı idmanda diğer futbolcular ise çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

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