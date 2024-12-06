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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Gaziantep FK, 9 Aralık'ta sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde başladı. Antrenman, ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçta forma giyen futbolcular için yenilenme çalışmaları ve diğer oyuncular için koordinasyon ile devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Batman Petrolspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladıkları antrenmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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