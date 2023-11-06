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Gaziantep FK, Ç.Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Ç.Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da yer aldı.