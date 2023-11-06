Gaziantep FK, Ç.Rizespor'u 2-0 mağlup etti
Spor Haberleri
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Ç.Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da yer aldı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Ç. Rizespor'u 2-0 mağlup etti
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın ortasına ceza sahası içinde Draguş'un sağ ayağıyla gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
53. dakikada sağ kanattan Gustavo'nun ortasına arka direkte Olowoyin'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
57. dakikada Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
65. dakikada Rizespor'un rakip ceza yayı üzerinden Verasanovic ile kullandığı tehlikeli serbest vuruşta top barajdan döndü.
73. dakikada Zeqiri'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic'in tehlikeli şutu savunmadan döndü.
83. dakikada Rizespor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Emirhan'ın kafa vuruşu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci
Gaziantep FK: Florin Nota, M'Bakata (Janio Bikel dk. 40), N'Koulou, Papy Djilibodji, Arda Kızıldağ, Junior Morais, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçicek, Maxim (Brayan Riascos dk. 80), Max Gradel (Oğulcan Çağlayan dk. 90), Denis Draguş (İlker Karakaş dk. 90)
Yedekler: Mustafa Burak, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Ç.Rizespor: Gökhan Akkan, Halil İbrahim Pehlivan (Hojer dk. 59), Attila Mocsi, Emirhan, Eray, Mithat (Garcia dk. 81), Shelvey (Varesanovic dk. 59), Gustavo (Gaich dk. 59), Olawoyin, Zeqiri, Minchev (Faye dk. 72)
Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Julian, Anıl Yaşar, Laine, Taha Şahin
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Maxim (dk. 20 pen), Draguş (dk. 50) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Marius Sumudica (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Djilobodji, Nita, Dragus (Gaziantep FK) Hojer (Ç.Rizespor) - GAZİANTEP