Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampını sürdürüyor. Gerede ilçesinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, Gerede'de sabah antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma koşusunun ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmanda, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet çalışması yaptı.

Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - BOLU