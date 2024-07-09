Gaziantep FK Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarına başladı. Gerede ilçesinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanlarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampını sürdürüyor. Gerede ilçesinde bulunan bir otelde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, Gerede'de sabah antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah saatlerindeki antrenmanda ısınma koşusunun ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmanda, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet çalışması yaptı.
Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - BOLU