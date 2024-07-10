Gaziantep FK, Bolu kampında antrenmanlarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından kuvvet çalışması yaptı.
Gaziantep FK, akşam idmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - BOLU