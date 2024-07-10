Gaziantep FK, Bolu kampında antrenmanlarını sürdürdü

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek