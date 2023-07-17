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Gaziantep FK Bolu'da berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Bolu'da oynadığı hazırlık maçında Kuzey Makedonya Süper Lig ekibi KF Gostivari ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda KF Gostivari öne geçse de Gaziantep FK beraberlik golünü atarak maçı 1-1 tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Bolu'da oynadığı hazırlık maçında Kuzey Makedonya Süper Lig ekibi KF Gostivari ile 1-1- berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Karacasu beldesinde sürdüren KF Gostivari ile Gaziantep ekibi, Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otelde düzenlenen hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan KF Gostivari 54. dakikada Pep'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Gaziantep FK 77. dakikada İlker'in attığı golle skoru eşitledi.

Başka gol olmayan karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor

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