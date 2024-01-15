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Gaziantep FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından yeni transfer Bryan Acosta da takımla ilk antrenmanına katıldı.

Gaziantep Fk, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma ve orta-şut çalışmaları ile başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

Gaziantep Fk'nin yeni transferi Bryan Acosta, takımla ilk antrenmanına katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Türkiye Kupası Gaziantep FK Bodrum Antrenman Futbol Spor Güncel Haberler

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