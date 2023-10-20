Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep ekibi, galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin ilk 8 haftasında 6 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.
Ligde aldığı 6 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
Gaziantep Fk'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA / Spor