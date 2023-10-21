Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor'u 1-0 Yendi

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Gaziantep Fk : Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 48 Ogün Özçiçek), Markovic (Dk. 63 Gradel), Maxim, Dragus (Dk. 85 Riascos)

Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Holtmann), Erdal Rakip (Dk. 61 Kaluzinski), Saric (Dk. 75 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Larsson (Dk. 61 Bytyqi), Van de Streek (Dk. 61 Milosevic), Buksa

Gol: Dk. 70 Nkoulou ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 23 Erdal Rakip, Dk. 57 Saric (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 94 Gradel ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendi.

50. dakikada Dragus'un ceza sahası içerisinde Mustafa Eskihellaç ile yaptığı verkaçta bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ömer Toprak, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

69. dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Ogün Özçiçek, topu sağında bulunan Gradel'e gönderdi. Gradel'in pasıyla topla buluşan Dragus'un şutunda, top Ömer Toprak'a çarparak kornere çıktı.

70. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gradel'in kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, top kaleci Leite'nin sağından filelere gitti: 1-0.

83. dakikada sağ kanattan Gradel'in kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

Gaziantep FK, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.