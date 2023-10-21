Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Bitti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşma öncesi Filistin'e destek amacıyla yapılan etkinlikler de gerçekleştirildi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Gaziantep Fk : Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic, Markovic, Maxim, Dragus
Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Larsson, Streek, Buksa
Sarı kart: Dk. 23 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
12. dakikada Dragus'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan auta gitti.
15. dakikada Jevtovic'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Ömer Toprak'a çarptı. Ömer Toprak, topu bekletmeden uzaklaştırdı.
21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Bünyamin Balcı'nın yaptığı sert vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Filistin'e destek
Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takımın oyuncuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.
Öte yandan Bitexen Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ile Sagiv Jehezkel'in kadroda yer almaması dikkati çekti.