Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı.

Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda, oyuncular gruplar halinde ayak tenisi oynandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.