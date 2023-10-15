Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas, şut ve taktik çalışmaları yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Futbolcu Arda Kızıldağ'ın doğum günü ise antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Bu arada antrenman öncesi futbolcu Arda Kızıldağ'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.