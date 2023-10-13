Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Marius Sumudica'nın yerine antrenör Cristian Petre yönetiminde çalışmalar sürdü.

Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın UEFA Antrenör Semineri'nde olmasından dolayı oyuncular, antrenör Cristian Petre yönetiminde çalıştı.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.