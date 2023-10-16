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Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.