Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz ile yöneticiler de takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.