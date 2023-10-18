Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın detayları açıklandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Yenileme koşularıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Antrenmanın ana bölümünde de taktik çalışma gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor