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Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın yerine antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmadı.