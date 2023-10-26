Gaziantep FK, Beşiktaş maçına puan için gidiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçıyla ilgili hedeflerinin puan yada puanlar olduğunu açıkladı. Sumudica, İstanbul'a gezmeye gitmediklerini ve Gaziantep'te gezebilecekleri birçok şey olduğunu belirtti.

- Maruis Sumudica: " İstanbul'a gezmeye gitmiyoruz, gezmek istesek Gaziantep'te baklava, fıstık, her şey var"

Gaziantep Fk, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan antrenman öncesi ilginç açıklamalar

GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili hedeflerinin puan yada puanlar olduğunu açıklayarak, " İstanbul'a gezmeye gitmiyoruz, gezmek istesek Gaziantep'te baklava, fıstık, her şey var" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Maruis Sumudica, yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi takımın genç futbolcularından Mirza Cihan'ın 24. yaş günü kutlandı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Maruis Sumudica, ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili hedeflerinin puan yada puanlar olduğunu açıklayarak İstanbul'a gezi amaçlı gitmeyeceklerini söyledi. Sumudica, Türkiye Milli Takımı ile Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının da son zamanlarda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak tebrik dileklerinde bulundu.

"Bizim için zordu ama önemli puanlar aldık"

Gaziantep FK'nın başına geçerek zor bir görevi kabul ettiğini söyleyen Maruis Sumudica, "Bizim için bu görevi kabul etmek ve burada çalışmak çok kolay değildi. Çünkü burada takımı sıfır puanda aldık. Geldiğimizden beri takımla çalıştık. Transferler yaptık. Yönetim ile sürekli yan yana olduk. Taraftarla atmosfer oluşturduk ve puanlar da gelmeye başladı" dedi.

"Türk futbolu adına güzel şeyler oluyor"

Türkiye Milli Takımı ile Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının da son zamanlarda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Sumudica, "Son zamanlarda Türk futbolu adına güzel şeyler oluyor. Milli Takım yabancı teknik direktörler getiriyor ve önemli başarılar elde ediyor. Bunun yanı sıra Galatasaray, Bayern Munih'e karşı iyi bir performans sergiledi, ayrıca Manchester United'ı İngiltere'de yendi. Bunlar Türk futbolu adına güzel şeyler gerçekten. Beşiktaş ve Fenerbahçe de umarım tur atlarlar, iyi maç çıkarırlar. Onlara da pozitif enerjimi gönderiyorum. Onlara da bol şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'a gezmeye gitmiyoruz, gezmek istesek Gaziantep'te baklava, fıstık, her şey var"

Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul'da oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan ve hedeflerinin puan yada puanlar olduğunu açıklayan Rumen çalıştırıcı, "Beşiktaş maçıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. İyi hazırlandık. Biz oraya kurban olarak gitmeyeceğiz. Biz orada savaşacağız, mücadele edeceğiz. Puan kazanmak için gideceğiz. Şansımız da var. Futbolcularıma da ben şunu söyledim aslında. İstanbul'a gezi amaçlı gitmiyoruz. Futbolcularımın bunun bilincinde olmaları gerekiyor. İstanbul'a gezmeye değil oraya puan almaya gidiyoruz. Gezmek için Gaziantep benim için daha iyi, burada baklava, fıstık her şey var zaten. Gezmek istiyorlarsa burada da gezebilirler" şeklinde konuştu.