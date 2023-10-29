Haberler ›› Spor ›› Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, İstanbul'a hareket etti.